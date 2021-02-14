Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, кто отвечал за наряды героинь нового фильма Ренаты Литвиновой, что символизирует платье с 13-метровым шлейфом и где подбирали украшения для Маргариту, роль которой исполнила сама режиссер.

Многометровые шлейфы и уникальные украшения. Новый фильм Ренаты Литвиновой заслуживает внимания, как минимум, из-за нарядов героинь.

За них здесь отвечали художницы Надежда Васильева (она работала над «Матильдой», «Страной Оз» и фильмами Алексея Балабанова) и Наталья Иванова («Жестокий романс», «Сибирский цирюльник» и т.д.)

А вот Ренату Литвинову, исполнившую в картине главную роль, одевал креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. Актриса — давняя муза дизайнера, как-то раз она даже принимала участие в его показе на Парижской неделе моды. Сама она не раз признавалась, что с ним у нее, что называется, полный match: что бы он ни сочинил, какое бы платье ни выпустил, ей идет все. Актриса шутит, что совпадение настолько сильное, что она на всю жизнь приговорена носить только его платья.

Для «Северного ветра» Гвасалия выбрал вещи из коллекций, созданных им для Balenciaga в последние пять лет. Это и роскошные пышные платья с открытыми плечами, и знаменитые остроносые лодочки, и бархатные кейпы. По словам дизайнера, «в них выражена женская сила, недоступность и строгость, ведь по сюжету фильма царит матриархат».

По сюжету, у главных героев в сутках есть лишний — 25-й или 13-й — час. Они 13 раз празднуют Новый год. И у одного из платьев авторства Гвасалии шлейф в 13 метров.

Важную роль в образе Маргариты играют и украшения, большая их часть из личной коллекции Литвиновой. Самые яркие — это кольцо-мундштук, а курит Литвинова на протяжении картины очень много и очень красиво, и ювелирный указательный палец, которым она стучит в закрытые двери. Этот аксессуар отливали из чистого серебра специально на заказ.