Бывший «Детский мир» в центре Перми подешевел почти на 10 млн рублей

Здание бывшего «Детского мира» на ул. Куйбышева, 36 снова подешевело. По данным объявления на сайте avito.ru, сейчас стоимость торгового центра «Петропавловский» составляет 179,7 млн руб. – это на 9,3 млн руб. меньше его предыдущей цены. В ноябре 2020 года здание «Петропавловского» площадью 4,09 тыс. кв. м стоило 189 млн руб. Продажей объекта недвижимости занимается АН «Перспектива».

В объявлении сообщается, что управление эксплуатацией здания и подбор его арендаторов обеспечит УК «Перспектива». Стоимость в 179 млн руб. и действительна при покупке объекта через приобретение доли в ООО.

Напомним, впервые здание бывшего «Детского мира» было выставлено на продажу в конце 2019 года по цене в 300 млн руб. В ноябре 2020 года объект подешевел до 189 млн руб. Торговый центр принадлежит одноименному ООО. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами ООО ТД «Петропавловский» являются 18 физлиц, крупнейший пакет долей (98,8%) у Игоря Ярушина, в 1990-е годы — бывшего гендиректора пермского ОАО «Детский мир». Возглавляет ООО еще один известный в прошлом топ-менеджер из сферы торговли — Геннадий Литвинов, в 1990-е годы — бывший президент Пермского облунивермага.