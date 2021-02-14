Европейцы встали на лыжи

В Европе из-за сильных снегопадов, которые прошли в последние недели, вырос спрос на беговые лыжи и санки. Во Франции люди стали чаще ходить в горы, ездить на собачьих упряжках и кататься на ледянках. Поспешили воспользоваться ситуацией и владельцы горнолыжных курортов, которые не могут заниматься своим основным бизнесом из-за запрета на работу подъемников. Теперь они сдают людям сани и беговые лыжи. Как отмечают собеседники телеканала Euronews, такого спроса на этот спортивный инвентарь не было более 20 лет.

Некоторые представители бизнеса приглашают всех желающих поиграть в снежки — пока бесплатно, отмечает специальный корреспондент “Ъ FM” во Франции Денис Стрелков: «Для спортивного бизнеса и для всех тех, кто вовлечен именно в беговые лыжи, конечно, этот бум начался не из-за снегопада, а в тот момент, когда пришло понимание, что в этом году на горных лыжах французы не покатаются, и нужно искать альтернативы.

Беговые лыжи — это один из немногих видов спорта, которые строгий карантин во Франции фактически не затронул.

Сейчас это, по сути, единственный способ каким-то образом спасти горнолыжные курорты Франции, потому что с них начинаются уже не лыжные трассы, а просто лыжни, по которым идут спортсмены. И для владельцев курортов это один из способов спасти свою экономику. Также, помимо этого, они изобретают различные спуски с санок, пытаются чуть ли не в свою пользу обернуть игры в снежки. Они пытаются каким-то образом заработать на любой деятельности, которая связана со снегом».

В Бельгии, где также прошли снегопады, местные жители активно катаются на санях и сноубордах. Единственное условие, которое им поставили власти, — строгое соблюдение социальной дистанции, сообщил журналист из Брюсселя Аркадий Сухолуцкий: «Люди первые два дня ходили по паркам и фотографировали, потому что это было действительно очень-очень красиво. Я такого снега, который лежит уже несколько дней, действительно давно не видел. На санках стали кататься, но это забавно выглядит, так как снежный покров не такой сильный. У нас есть большой крытый каток, и он тоже сейчас не работает, даже пойти туда нельзя. Бельгийцы все-таки больше заточены на горные лыжи. Продолжается режим ограничений, и гулять нужно только в маске. Лыжные курорты закрыты, но можно поехать на север страны и погулять в парках. Самое главное — до 1 марта закрыты границы Бельгии».

В Германии кроме снегопада, который в начале недели привел к транспортному коллапсу, зафиксировали температурный рекорд в некоторых городах. 10 февраля в некоторых регионах страны температура опускалась до минус 26 градусов.

Из-за снежных заносов жители Лейпцига начали передвигаться на беговых лыжах прямо по автомобильным дорогам, пишет Deutsche Welle. Но это скорее вынужденная мера, а не развлечение, отметила редактор Spiegel TV Анна Садовникова: «Если говорить о развлечениях, то возможности этой просто нет. Страна сидит в жестком локдауне, и он, кстати, был продлен. Традиционные снежки или снеговики — это для школьников. По немецкому законодательству, каждый хозяин дома обязан расчищать подход к дому на 1,5 метра справа и на 1,5 метра слева.

И в 06.00 люди начинают расчищать эти подходы, чтобы если кто-то поскользнется, невозможно было бы предъявить претензии, так как это связано с большими выплатами.

И вот это, пожалуй, единственное и стабильное развлечение, которое немцев занимает, когда выпадает большое количество снега».

Буря «Филомена» на этой неделе обрушилась на Испанию. Она, как отмечают власти, стала сильнейшей за последние 50 лет. Снежный покров местами достигал 60 см.

Юлия Жданова