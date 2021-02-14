Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 170 человек и трое мужчин скончались

В Ярославской области за сутки произошло три смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1950, 1952 и 1954 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 170 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 160 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 14 февраля, в регионе официально подтверждено 30617 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 28803 человека выздоровели. 354 пациента скончались. В больницы госпитализировано 1089 человек, из них 616 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 473 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15509 человек. На втором месте Рыбинск — 3598 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1659 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 220, 205 и 151 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2750 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7641 человек, контактировавший с заболевшими.

Антон Антонов