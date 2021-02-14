На Ямале за сутки выявили 54 случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки на Ямале выявили 54 случая заболевания коронавирусом, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Общее число заболевших на 14 февраля достигло 36 465, из них 33 883 уже выздоровели. По данным окружного управления Роспотребнадзора, 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, три человека с подтвержденным COVID-19 подключены к ИВЛ. За последние сутки в регионе зафиксирована одна смерть от коронавируса, с начала пандемии — 392.

Из выявленных за сутки случаев 10 пришлось на вахтовых рабочих из других регионов (за весь период — 5 557). Остальные случаи подтверждены в 10 муниципалитетах. Больше всего новых заболевших в Ноябрьске (13), Салехарде (семь), Пуровском районе (семь).

С начала пандемии в регионе провели 1 364 979 тестов на коронавирус.