УФАС выявило нарушения в контрактах на транспортировку бытовых отходов в Тюменской области

Как выяснил “Ъ-Урал”, УФАС Тюменской области в конце декабря 2020 года удовлетворила жалобы ООО «Сибсервис», которое потребовало признать незаконными условия объявленных ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) в ноябре 2020 года конкурсных торгов на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2021 году на юге области. Антимонопольщики признали ООО «Тюменское экологическое объединение» нарушившим закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». УФАС предписало региональному оператору отменить все составленные в ходе проведения закупок протоколы, внести изменения в закупочную документацию и продлить сроки подачи заявок.

ТЭО в конце 2020 года организовало закупки на транспортировку твердых бытовых отходов в Тюмени, Ялуторовске, Уватском, Вагайском, Упоровском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском муниципальных районах и в Южной зоне № 1, 2, 3, 4 и 5 Тюменской области. Общая стоимость начальной цены закупки по торгам превышала 1,2 млрд руб. Один из участников торгов — ООО «Сибсервис» — обжаловал в УФАС включение «Тюменским экологическим объединением» в проекты договоров новых (по сравнению с контрактами в предыдущие годы) положений «об обязательном внедрении и использовании исполнителями информационной системы мониторинга обращения с твердыми коммунальными отходами». А именно, установку на мусоровозы программно-аппаратных комплексов автоматического бортового взвешивания массы отходов каждого загруженного контейнера, а также запрет на эксплуатацию мусоровозов, которые такими комплексами не оборудованы.

Текущее регулирование в сфере обращения и транспортировки ТКО предусматривает взвешивание мусора на свалках либо расчет стоимости услуг исходя из нормативных показателей. Тогда как новые положения контракта, которые предложили в ТЭО, не только не основаны на действующем законодательстве, но еще и являются фактически невыполнимыми, влекут увеличение себестоимости услуги и ограничивают конкуренцию, рассказал “Ъ-Урал” партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Денис Черкасов.

В частности, по контракту ТЭО возложило на исполнителя обязанность вывозить все виды ТКО единственным способом — мусоровозами с установленным на них оборудованием с помощью опрокидывания контейнеров. Это является заведомо неисполнимым требованием, так как в случае с накоплением и транспортировкой крупногабаритных ТКО посредством бункеров и бункеровозов, и безконтейнерным способом сбора мусора (в полиэтиленовые мешки) мусоровозы и контейнеры не используются, рассказал Денис Черкасов.

В итоге комиссия УФАС признала жалобу «Сибсервиса» обоснованной. «Заказчиком (ТЭО, — прим. “Ъ-Урал”) должным образом не доказана объективная нужда в установке информационной системы мониторинга обращения с ТКО на специализированной технике исполнителя договора, являющегося предметом рассмотренной закупочной процедуры, а также не представлены соответствующие документы и сведения, подтверждающие наличие у регионального оператора необходимого оборудования, планируемого к установке на мусоровозы исполнителя, что говорит о неполном, не всестороннем понимании собственной потребности заказчика»,— говорится в решении УФАС Тюменской области.

По словам Дениса Черкасова, необходимость выполнения не предусмотренных законом требований закупочной документации могло оказать серьезное влияние на осуществление хозяйственной деятельности предприятий в сфере обращения и транспортировки ТКО при исполнении контракта и поставить под угрозу его выполнение. «Особенностью данного спора является полное отсутствие релевантной практики по рассматриваемому вопросу. В этой связи можно говорить о формировании новой практики антимонопольных споров в условиях реализации "мусорной реформы" в России. Спор является значимым, поскольку является первым подобным спором в России и имеет существенное значение для всех предприятий на рынке сбора и транспортировки ТКО»,— пояснил он. Стоит отметить, что в конце 2020 года и начале 2021 года ООО «Тюменское экологическое объединение» все-таки выбрало победителей конкурсов.