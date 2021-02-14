В Югре коронавирусом заболели еще 144 человека

В Югре за последние сутки выявили 144 новых случая заражения COVID-19 в 21 муниципалитете. Общее число заболевших на 14 февраля составляет 49 681, из них 47 214 пациентов выздоровели. Больше всего новых заболевших в Сургуте (29), Нягани (11) и Ханты-Мансийске (11), сообщил оперативный штаб округа. На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у шести человек заболевание проходило бессимптомно.

За сутки также зафиксирован один летальный случай. С начала пандемии в округе скончались 705 человек.

На сегодняшний день 81 пациент находится в тяжелом состоянии, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коэффициент распространения инфекции на 14 февраля составляет 1,02.