В Алтайском крае еще 13 человек умерли от COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 14 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб, из них в 13 случаях причиной смерти стал вирус, в одном случае – иные причины. Заболели 167 человек, выздоровели 177 больных.

По данным на 14 февраля, на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 1 571 человек, еще у 611 больных подтверждена вирусная пневмония, сходная с COVID-19. Количество тяжелобольных – 370, из них к аппаратам ИВЛ подключено– 99.

Всего на территории края зарегистрировано 41 463 случая заражения коронавирусом, из них 2 799 – среди детей. Всего от коронавируса за период пандемии скочались1 365 человек. Выздоровели 37 090 человек. За период пандемии умерли 2 159 больных, зараженных вирусом, в том числе по причинам смерти «коронавирусная» инфекция – 1 365. Прививку от COVID-19 поставили 27 919 жителей.

Артем Шпек