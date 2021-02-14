Снегопад на пять часов закрыл Большое Савино

Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в пермском аэропорту задержали 5 рейсов авиакомпаний «Победа», «S7» и «Россия» по маршрутам: по 2 рейса «Пермь-Москва» и «Пермь – Санкт-Петербург» и один рейс «Пермь – Сочи». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на указанные рейсы зарегистрировано 832 пассажира, из них 62 несовершеннолетних. Чтобы проконтролировать предоставление представителями авиакомпаний необходимых услуг пассажирам, в аэропорт выехал пермский транспортный прокурор.

Пассажиры, находящиеся в здании аэропорта в течение нескольких часов, рассказали «Ъ-Прикамье», что им предоставили овсяную кашу, сэндвичи и воду.

В международном аэропорту «Пермь» сообщили, что, кроме задержки рейсов из краевой столицы, из-за сильного снегопада и переохлажденных осадков с 04:50 по местному времени был приостановлен прием воздушных судов. Все наземные службы перевели в усиленный режим работы. Непрекращающиеся осадки не позволили аэродромной службе за короткое время увеличить коэффициент сцепления для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. На запасной аэродром в Екатеринбург переправили рейсы «ПБД365» из Сочи и «ПБД433» из Внуково. Рейс «ПБД569» из Санкт-Петербурга ушел на запасной аэродром в Нижнекамск.

В 09:50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Сейчас аэропорт Большое Савино готовится принять все рейсы, перенаправленные в другие аэропорты, и обеспечить вылет задержанных бортов из Перми. Наземные службы аэропорта продолжают в усиленном режиме поддерживать летную годность аэродрома, обеспечивая прием и выпуск воздушных судов.