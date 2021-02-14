Четыре человека с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии зарегистрировано четыре новых летальных случая среди граждан, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Женщинам было 88 и 75 лет, мужчинам - 49 и 65 лет.

Еще 97 человек заразились COVID-19. В числе заболевших пять детей до 14 лет, 21 человек старше 65 лет. Диагноз подтвердился у 49 жителей Ижевска, 13 жителей Глазова, восьми жителей Сарапула, пяти жителей Воткинска, четырех жителей Завьяловского района, трех жителей Камбарского района, трех жителей Шарканского района, по два случая зарегистрировано в Глазовском, Игринском и Увинском районах, по одному в Балезинском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах.

99 человек выздоровели, их выписали. 14 292 человека всего вакцинировали, из них 1 974 получили второй компонент.

Всего на 14 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 005 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 23 613 человек выздоровели, 357 скончались. 2 515 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 423 средней степени тяжести, 97 в тяжелом состоянии.