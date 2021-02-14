Суд арестовал участок под ТЦ «Лето» по иску пермского предпринимателя

Индивидуальный предприниматель Алексей Кузнецов подал иск к Виктору Маценко, владельцу части помещений в ТЦ «Лето» на Пролетарке, к банку ВТБ, АО «Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» и ООО «Строй Плюс». Алексей Кузнецов требует признать право общедолевой собственности на имущество торгового центра и земельный участок под ним по ул. Докучаева, 50. Также истец требует признать недействительными договор залога оборудования, заключенный между «Строй Плюс» и банком ВТБ, договор ипотеки между ВТБ и Виктором Маценко.

Одновременно с подачей иска Алексей Кузнецов ходатайствовал о введении обеспечительных мер по делу – запретить предпринимателю Виктору Маценко, его финансовому управляющему Александру Кобелеву, «Строй Плюс» и банку ВТБ совершать любые сделки со спорным имуществом. В исковом заявлении господина Кузнецова речь шла о газовых котлах, расположенных в ТЦ «Лето», участке в 3,5 тыс. кв. м под центром, помещениях вентиляционной камеры, щитовой, зданиях трансформаторной подстанции и противопожарного оборудования. Договор залога оборудования был заключен между ООО «Строй Плюс» в 2018 году, договор об ипотеке (между ВТБ и господином Маценко) – также в 2018 году.

Напомним, что часть помещений в ТЦ «Лето», принадлежащих Виктору Маценко, банк ВТБ собирается выставить на торги в рамках банкротства предпринимателя. По мнению Алексея Кузнецова, реализация спорного имущества сделает невозможным исполнение судебного акта по этому делу. 28 января суд удовлетворил ходатайство истца о введении обеспечительных мер.

По данным kartoteka.ru, Алексей Кузнецов занимается сдачей недвижимости внаем. Господин Кузнецов владеет ООО «Центр поддержки акционеров» (финансовая аренда) и ООО «НКК Паритет» (финансовые услуги).

Добавим, что в суде рассматривалось также заявление прокуратуры Дзержинского района о несоответствии ТЦ «Лето» требованиям безопасности. В июле арбитраж решил, что торговый центр соответствует строительным, градостроительным и пожарным нормам безопасности, однако прокуратура стала обжаловать это постановление. 15 января 2021 года суд отменил решение суда о соответствии ТЦ нормам безопасности, направив дело по подсудности в Пермский краевой суд (из-за того, что собственники помещений в «Лето» не являются индивидуальными предпринимателями).