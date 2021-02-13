«Молот-Прикамье» уступил «Горняку»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ уступил учалинскому «Горняку» со счетом 2-4. Игра состоялась в Нефтекамске, хотя номинальным хозяином льда была пермская команда.

На три гола в первом периоде в свои ворота «молотобойцы» ответили одной. Ее на свой счет записал Артем Прохоров.

После этого команды обменялись голами, в составе пермского клуба отличился Вячеслав Скобелев.

«Молоту-Прикамье» в текущем сезоне-2020/2021 осталось сыграть два матча. 15 февраля в Нефтекамске пермяки встретятся с челябинским «Челметом», а 17 февраля в Кургане с местным ХК «Зауралье».