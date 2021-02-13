Суд зарегистрировал иск экс-депутата Светланы Уткиной к «Финляндскому округу» и губернатору

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал иск бывшего муниципального депутата МО «Финляндский округ» Светланы Уткиной к муниципалитету, губернатору Александру Беглову и его администрации. Об этом сообщает организация «Объединенные демократы».

Ранее госпожа Уткина была лишена мандата из-за нарушений в декларации о доходах, однако они были признаны несущественными самими проверяющими. Речь шла о неуказанном нулевом счете в банке и 705 рублях налога, которые экс-депутат даже никогда не получала (за нее их уплатил муниципалитет).

В разговоре с “Ъ-СПб” Светлана Уткина сказала, что не ждет положительного исхода в суде, так как считает дело политическим. Однако она готова бороться за свой мандат и дойти даже до Европейского суда по правам человека.

Олег Дилимбетов