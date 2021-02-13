В Туапсе умер экс-депутат ЗСК Александр Яровенко

Фото: "Туапсинские вести"

Сегодня, 13 февраля, в Туапсе в возрасте 73 лет скончался бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Яровенко. Об этом сообщают «Туапсинские вести». Причина смерти не называется.

Александр Яровенко был депутатом ЗСК пятого созыва (2012-2017 гг.). Также он известен как глава нефтебазы «Роснефть-Туапсенефтепродукт». При жизни был удостоен звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», имеет Орден Почета, орден «За заслуги перед отечеством» IV степени и памятную медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 степени.

Наталья Решетняк