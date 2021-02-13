The Independent извинилась перед Абрамовичем за статью

Британское издание The Independent принесло извинения российскому бизнесмену Роману Абрамовичу за информацию, содержащуюся в статье от 6 февраля. В ней издание представило мнение координатора региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова о том, что бизнесмен является «хранителем» незаконного богатства президента Владимира Путина. В заметке содержится призыв ввести санкции в отношении Романа Абрамовича.

The Independent признает, что господин Абрамович не является «хранителем» имущества президента Владимира Путина. Издание не хотело утверждать, что бизнесмен должен быть подвергнут карательным санкциям. The Independent отмечает, что представители Романа Абрамовича публично заявили, что оснований для подобных утверждений нет.

«Мы рады прояснить это и приносим извинения господину Абрамовичу за любое недоразумение. Учитывая эти ошибки, мы согласились сделать пожертвование в благотворительную организацию, назначенную господином Абрамовичем, и оплатить его судебные издержки»,— сообщает издание. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Роман Абрамович в прошлом совмещал занятия бизнесом с должностями губернатора Чукотского автономного округа и председателя думы Чукотского автономного округа. Среди прочего является владельцем лондонского футбольного клуба «Челси».