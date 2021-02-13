В Новороссийске военные корабли подготовили к непогоде

Корабли и суда Черноморского флота, базирующиеся в Новороссийске, подготовили к непогоде. В городе ожидается резкое понижение температуры и усиление ветра. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, для безопасной стоянки на кораблях и вспомогательных судах заведены дополнительные швартовые концы, произведена герметизация кораблей, закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, усилена дежурно-вахтенная служба, ведутся графики учета атмосферного давления, волнения моря и скорости ветра. Кроме того, находятся в готовности средства борьбы за живучесть, в повышенную готовность приведены аварийные партии. По прогнозу сложные метеоусловия сохранятся до середины следующей недели.

Подчеркивается, что погодные условия не влияют на уровень боевой готовности соединений и воинских частей флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года. Прохождение фронтальных разделов местами будет сопровождаться усилением ветра до 15-22 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с, местами метель.

Наталья Решетняк