Жительницу Ярославля подозревают в организации подпольного казино

В Ярославле следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 44-летней жительницы, которая подозревается в организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции 3 февраля.

По данным следствия, подозреваемая оборудовала помещение для проведения азартных игр в Дзержинском районе Ярославля, в здании на Тутаевском шоссе. В помещении были установлены пять игровых автоматов. 3 февраля незаконную деятельность

Уголовное дело расследуется по ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы Игровое оборудование изъято в ходе осмотра месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается»,— уточнили в пресс-службе следственного управления.

Алла Чижова