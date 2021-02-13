Владелец мини-рынка на улице Островского не смог оспорить снос павильона

Верховный суд РФ отказал владельцу участка под мини-рынком на ул. Островского Константину Лазукову в рассмотрении его кассационной жалобы на решение о сносе торгового комплекса на ул. Островского, 101 на заседании судебной коллегии по экономическим спорам. Как указано в определении, суд пришел к выводу, что доводы заявителя не подтверждают существенных нарушений норм права предыдущими инстанциями, повлиявших на исход дела. В документе отмечается, что суды, в которых ранее рассматривалось дело, уже дали всем доводам господина Лазукова соответствующую правовую оценку и давать иную оценку доказательствам и фактам обстоятельств дела не входит в компетенцию коллегии.

Напомним, в конце 2018 года администрация Свердловского района обратилась в арбитражный суд Пермского края с требованием признать самовольной постройкой и снести одноэтажный торговый комплекс на ул. Островского, 101. Площадь постройки составляет 242 кв. м, площадь участка под ней — 2 тыс. кв. м. В настоящий момент, по данным 2gis.ru, по этому адресу (дом №101а) располагаются магазин сети «Хмель и солод» и букмекерская контора «Лига ставок». Здание и земля под ним принадлежат Константину Лазукову.

Сам Константин Лазуков настаивал на том, что спорный объект недвижимости был возведен как вспомогательный к основным объектам, поэтому разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на него не выдавались. Ответчик указывал, что здание не нарушает строительные и градостроительные нормы и правила. Предприниматель отмечал также, что администрация района уже пропустила сроки исковой давности по этому делу.

Сначала краевой арбитражный суд отказал администрации в ее требовании, однако апелляционная инстанция в июле 2020 года отменила это решение. Было установлено, что торговый комплекс утратил свойства вспомогательного по отношению к основному объекту (металлические киоски). Довод о пропущенном сроке исковой давности был отклонен. Сославшись на то, что материалы дела подтвердили самостоятельное использование здания, арбитражный суд также признал постройку самовольной и обязал ответчика ее снести. В декабре 2020 года Константин Лазуков подал на решение первой инстанции и апелляции кассационную жалобу в Верховный суд РФ.