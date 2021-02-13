В 2021 году власти Кубани направят 50 млн рублей на поддержку коневодства

Фото: администрация Краснодарского края

В 2021 году из бюджета Краснодарского края выделят 50 млн руб. на поддержку коневодства, что соответствует уровню финансирования прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в субботу, 13 февраля. Отмечается, что Кубань является единственным регионом, который предусматривает подобного рода субсидии.

Как рассказал заместитель главы региона Андрей Коробка, в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, Краснодарский край провел скаковой сезон с высокими показателями. Было проведено 239 скачек, более 1600 стартов, в которых испытали 588 лошадей. «Скачки провели в непривычном для всех формате, без зрителей. Тем не менее, они, как и прежде, прошли на высоком уровне», - отметил господин Коробка.

В 2020 году на Кубани состоялось 27 скаковых дней, в том числе, на Павловском ипподроме. В результате регион занял второе место в России по числу проведенных скачек и испытанных лошадей. Лошади кубанских коневладельцев выиграли более 40% всех призов различных групп.

Краснодарский край сегодня единственный регион России с двумя сертифицированными ипподромами. В хозяйствах Кубани насчитывается 9,6 тыс. голов лошадей, из которых 18% – племенное стадо.

Наталья Решетняк