Губернатор просит ярославцев из-за метели без нужды не выходить на улицу

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в связи с сильным снегопадом и ветром обратился к жителям региона с просьбой воздержаться в таких условиях от выхода из дома. Обращение глава региона разместил на своей странице в соцсети.

«Дорогие ярославцы, сегодня и завтра в области бушует метель, за окном серьезная минусовая температура. Учитывайте это в своих планах, постарайтесь не выходить на улицу без особой необходимости, будьте внимательны на дорогах и берегите свое здоровье»,— написал господин Миронов.

Губернатор отметил, что он поручил ответственным службам сделать все для того, чтобы в области были обеспечены безопасный проезд автотранспорта и безопасные условия для передвижения пешеходов. По его информации, в настоящее время на дорогах региона работают более 300 единиц спецтехники. Трассы расчищаются от снега. Противогололедными материалами обрабатывается в первую очередь опорная дорожная сеть, трассы, по которым проходят автобусные маршруты, а также опасные участки дорог. Работа дорожных служб переведена на круглосуточный режим. Осуществляется постоянный мониторинг ситуации на дорогах.

По данным правительства региона, в настоящее время на автомобильных дорогах нет заторов на автодорогах нет. Региональное управление МЧС России информирует водителей с помощью радиостанций работающих на волне «дальнобойщиков» о дорожной ситуации. На 184 км федеральной автодороги М-8 региональное управление МЧС развернуло мобильный пункт обогрева.

В правительстве сообщили, что на четырех участках трассы М-8, где может образоваться затор, дежурят пять тягачей и три автокрана.

Антон Антонов