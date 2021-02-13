«Время — это самое ценное» Настя Ройзман — о том, как можно провести 14 февраля

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, куда можно отправиться на свидание в День всех влюбленных.

1 час и 1 минута, вас двое, вы в одной из башен «Москва-Сити». Время — это самое ценное, что вы можете подарить друг другу, а любовь — это внимание, помноженное на время. Что сейчас между вами? Вы влюблены? Легко ли вам делиться своими чувствами?

Предлагаю отличную идею — отправиться 14 февраля на спектакль-свидание «Двое». Создатели шоу «Камера», где все действие крутилось вокруг одного зрителя, по случаю праздника видоизменили свою постановку. Получилось красиво и романтично. Тем, кто привык к более классическому досугу, завтра стоит сходить в Римско-католический кафедральный собор, что на Малой Грузинской. Там прозвучат «вечнозеленые» мелодии из romantic collections — ’O sole mio, композиции из «Вестсайдской истории» и фильма «Ромео и Джульетта».

А у тех, кто, наоборот, готов на нетривиальный поступок, 14 февраля на Центральном рынке будет возможность сыграть свадьбу в стиле «Лас-Вегас». От желающих ничего не требуется — за вас даже купят кольца. Правда, свидетельство о браке юридической силы иметь не будет.