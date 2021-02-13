Коронавирус в Ярославской области: скончались трое и еще 173 человека заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще три смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1954 и 1962 годов рождения, и женщина 1959 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 173 новых случая заражения COVID-19. За это же время 167 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 13 февраля, в области выявлено 30447 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 28643 человека выздоровели. 351 больной умер. В больницах находятся 1073 человека, из них 600 — с установленным диагнозом COVID-19 и 473 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 15405 человек. На втором месте Рыбинск — 3592 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1657 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 220, 201 и 151 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2753 теста на коронавирус. Карантин установлен для 7689 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов