В Татарстане за сутки выявили 70 человек с коронавирусом

В Татарстане за последние сутки, к 13 февраля, вывили 70 человек с COVID-19. 41 из них госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

Среди них нет детей и 34 человека в возрасте от 60 лет.

В, частности, в Казани обнаружили 35 новых инфицированных, в Набережных Челнах – 11, в Кукморском районе – 4, в Нижнекамском и Нурлатском – по 3, еще в 11 районах – по 1-2 заболевших

Таким образом на 13 февраля в регионе зарегистрировано 17 096 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 682 человек, в том числе 50 — за минувшие сутки. Умерли 294 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"