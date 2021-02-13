В Тюменской области выявили 120 новых случаев коронавируса

В Тюменской области за минувшие сутки подтвердили 120 случаев коронавируса, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Всего на 13 февраля в регионе зафиксировано 29 912 случаев заболевания. На сегодняшний день 29 098 человек выздоровели, 265 пациентов скончались.

За последние сутки в России выявлен 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся составило 4 057 698. За сутки зафиксировано 502 летальных исхода, за время пандемии — 79 696. Выздоровели за сутки 18 765 человек, всего — 3 577 907.