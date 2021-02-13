В Ярославле за Волгой приставы снесли незаконно построенный частный дом

В Заволжском районе Ярославля по решению суда был снесен самовольно построенный частный жилой дом, сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. В сообщении отмечается, что общая площадь снесенного здания составляла более 200 кв. м.

По информации судебных приставов, 55-летний житель Ярославля при строительстве дома разместил его на земельном участке, принадлежавшем соседу. Отмечается, что сделал он это по ошибке, так как соседи не проводили межевание принадлежащих им земельных участков.

Когда выяснилось, что дом находится на чужой территории, построивший его ярославец отказался добровольно исправлять ошибку. Пострадавший сосед подал исковое заявление в суд, который принял решение о сносе дома.

Судебные приставы на основании исполнительного документа выполнили решение суда. При помощи спецтехники самовольно возведенное здание было снесено.

Антон Антонов