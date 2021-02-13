Бывший БЦ «Стратегии» не удалось продать с торгов

Торги по продаже делового центра «Титан» на ул. Аркадия Гайдара, 16а не состоялись из-за отсутствия заявок. Объект был выставлен на продажу в начале января в рамках банкротства пермского ООО «Управление недвижимостью». Начальная цена лота составляла 48,08 млн руб. Общая площадь 3-этажного здания составляет 1,13 тыс. кв. м. По данным 2gis.ru, в здании располагается шесть организаций, среди которых парикмахерская «Стрижка за стрижкой», клуб тайского бокса «Панчер», детская школа танцев Magic Hall и другие.

Ранее продаваемый объект назывался «Титаник». Торгово-офисный центр был сдан в эксплуатацию в мае 2013 года. Застройщиком является ООО «Офис 27». По данным kartoteka.ru единственным учредителем этого общества в 2013 году было ООО «Ротор», аффилированное ОАО «УК “Стратегия”». В апреле 2013 года «Титаник» выставлялся на продажу за 60 млн руб.

Позже контроль над объектом перешел к ООО «Управление недвижимостью». До 2013 года крупными учредителями ООО были структуры негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова — ООО «АРК» и ОАО «УК “Стратегия”».

В апреле 2019 года здание делового центра «Титан» было арестовано судебными приставами. Тогда сообщалось, что данное имущество будет взыскано в пользу банка «Норвик». Сумма долга по исполнительному производству составляла 39 млн руб. Судом была установлена начальная продажная стоимость заложенного здания в размере 31,5 млн руб., земельного участка — 350 тыс. руб.. В случае непогашения долга арестованную недвижимость было решено передать на торги.

Напомним, АО «Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия”» было признан банкротом в 2018 году по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»). Ранее ликвидатор установил недостаточность стоимости имущества организации. На момент введения процедуры банкротства сумма требований кредиторов составляла 5,5 млрд руб.