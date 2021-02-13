На Ямале еще 55 человек заболели коронавирусом

В ЯНАО за сутки подтвердили 55 новых случаев COVID-19, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. За весь период на 13 февраля число заболевших достигло 36 411. С начала пандемии выздоровели 33 780. Как сообщили в официальном Telegram-канале округа, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, три пациента с подтвержденным COVID-19 подключены к ИВЛ. За последние сутки подтвержден один летальный случай, за весь период в округе скончался 391 пациент.

За последние сутки в России зарегистрировано 14 861 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 057 698. Умерли за последние сутки 502 человека, всего за время пандемии — 79 696. Выздоровели 18 765 человек, всего — 3 577 907.