Водитель автомобиля погибла после ДТП с автобусом в Ижевске

ДТП произошло сегодня около 9:20 напротив дома №57 по ул. Воткинское шоссе в Ижевске, сообщает ГИБДД Удмуртии. Водитель автомобиля ВАЗ-2110, женщина 1949 года рождения, двигаясь со стороны СХВ, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу дороги, где совершила столкновение с пассажирским автобусом ЛиАЗ 22-го маршрута, под управлением мужчины 1959 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля скончалась на месте происшествия, водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне автобуса находилось 10 пассажиров, пострадавших среди них нет.