Вирус подрезал языки

Власти Татарстана в 2020 году вдвое урезали финансирование программы по сохранению и развитию государственных языков республики — русского и татарского. Как выяснил «Ъ», из программы исчезли языковая сертификация и курсы татарского, а на поддержку паритетного функционирования двух госязыков выделили лишь около трети ранее запланированной суммы. В министерстве образования и науки Татарстана «Ъ» заявили, что на фоне пандемии и в связи с сокращением бюджетных расходов оказались не выполненными 58 мероприятий программы. В 2021 году, объявленным в Татарстане годом родных языков, секвестрование программы «пока не ожидается».

В 2020 году финансирование региональной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» сократили наполовину. Это следует из постановления Кабмина Татарстана, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Так, если изначально за год на реализацию программы планировалось потратить 123,59 млн руб., то по факту оказалось лишь 61,48 млн руб.

Напомним, программа по развитию госязыков республики — русского и татарского (согласно конституции региона) — была принята в конце 2013 года. Она предполагает «соблюдение устойчивого баланса национально-языковых интересов представителей народов», проживающих в регионе, и достижение «паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков республики». Контроль выполнения программы возложен на министерство образования республики. Программа предполагала значительное увеличение финансирования языковой политики. На семь лет ее бюджет составляет 1,27 млрд руб. В 2015-2016 годах по ней расходовали более чем по 180 млн руб. Расходы 2019 года составили 122,94 млн руб. При этом власти Татарстана уже утвердили новую программу по сохранению, изучению и развитию языков в республике на 2023-2030 годы. На нее планируется потратить еще 1 млрд руб.

Решение о секвестировании программы в 2020 году было принято на фоне пандемии COVID-19. Из-за кризиса, связанного с введением мер против распространения коронавируса, бюджет Татарстана не досчитался около 48 млрд руб., хотя значительную часть потерь республике компенсировали из федерального центра. В региональном министерстве финансов неоднократно подчеркивали, что республика вынуждена была отказаться от «непервоочередных» трат. При этом в правительстве заверяли, что все госпрограммы и соцобязательства республика продолжает исполнять.

Согласно внесенным изменениям в программу, сокращение финансирования коснулось всех ее основных задач на 2020 год. Так, например, на поддержку паритетного функционирования русского и татарского в прошлом году было выделено лишь 8 млн руб. вместо ранее запланированных 22,35 млн руб. С 54,1 млн руб. до 35,8 млн руб. было сокращено финансирование «развития целостной системы» изучения госязыков и поддержка обучения на татарском языке за пределами Татарстана. На научное сопровождение потратили лишь 12,7 млн руб. (планировалось 19,8 млн руб.) На сохранение языков других народов выделили 5,4 млн руб. вместо 10,7 млн руб. На популяризацию языков потратили лишь 3,8 млн руб. (планировалось 14,15 млн руб.). Вовсе без финансирования осталась задача «совершенствование нормативного обеспечения языковой политики» (изначально закладывалось 0,46 млн руб.).

Из программы были исключены многие мероприятия. Так, например, в 2020 году республика отказалась от языковой сертификации по татарскому языку (планировалось, что ее пройдут 200 человек). Были отменены конкурсы на применение двух госязыков и ряд мероприятий и конференций. В их числе Всероссийский форум родного языка, посвященный Габдулле Тукаю, а также международная олимпиада по русскому языку для детей с родным нерусским языком, конкурс юных поэтов и писателей «Илхам», научно-образовательный фестиваль Льва Толстого, всероссийский конкурс учителей родных языков. Было сокращено число участников международной олимпиады по татарскому языку (с 10 тыс. до 300 человек). Также были отменены гранты для ученых и преподавателей в области русского языка и литературы. Из программы исчезли курсы по изучению татарского языка.

В пресс-службе министерства образования и науки Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что «в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и на фоне принятых мер по оптимизации и сокращении бюджетных расходов в 2020 году реализация 58 мероприятий программы не представилась возможной». «Были отменены массовые мероприятия, такие как олимпиады, фестивали, конкурсы и конференции»,— отметили в министерстве.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 год Годом родных языков и народного единства. На мероприятия программы по сохранению и развитию языков планируется потратить 123,4 млн руб. В министерстве образования «Ъ-Казань» заверили, что в «2021 году сокращение программы (пока) не ожидается».

Кирилл Антонов