В ХМАО выявили более 49,5 тыс. случаев заражения COVID-19

В ХМАО за последние сутки подтвердили 138 случаев заражения коронавирусом в 21 муниципалитете, сообщил оперативный штаб региона. больше всего новых заболевших в Сургуте (26), Нижневартовске (13) и Ханты-Мансийске (12). На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у двоих болезнь протекала бессимптомно. Всего на 13 февраля в округе зафиксировали 49 537 заболевших, из них более 47 тыс. уже выздоровели.

За минувшие сутки также подтверждены четыре летальных случай. С начала пандемии в регионе умерли 704 человека.

На сегодняшний день состояние 99 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 49 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.