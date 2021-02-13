УЕФА наказал «Краснодар» за задержку матча с «Челси»

12 февраля УЕФА оштрафовал ФК «Краснодар» на 15 тыс. евро и условно дисквалифицировал главного тренера команды Мурада Мусаева на один матч еврокубков с испытательным сроком в один год. Информация размещена на официальном сайте европейского футбола.

Причиной штрафа и дисквалификации стало несвоевременное начало матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Как писал “Ъ-Кубань”, футбольный клуб «Краснодар» 8 декабря сыграл последний матч группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» в столице Великобритании. Встреча закончилась со счетом 1:1. Игра не имела турнирного значения для обеих команд.

Наталья Решетняк