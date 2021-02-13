В отношении заместителя главы Сибая возбуждено уголовное дело

Следственное подразделение ОМВД России по Сибаю возбудило уголовные дела о мошенничестве (ч.3, ч.4 ст.159 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч 1.ст. 285 УК) в отношении заместителя главы сибайской администрации по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ Ильшата Кадырова. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дело возбуждено по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и регионального УФСБ. По версии следствия, господин Кадыров подписал документы о приемке выполненных работ и справку о затратах по муниципальным контрактам на строительство дорог в Сибае. При этом фактически работы были выполнены не полностью. Ущерб муниципальному бюджету оценивают в 5 млн руб.

Как отмечают в МВД Башкирии, контракт заключался с местным предпринимателем, который впоследствии обналичил деньги через счета знакомых. По этому факт возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Ильшат Кадыров была назначен заместителем главы администрации в июне 2019 года.

Анна Соколова