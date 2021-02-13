Конкурсный управляющий «Экс-Авто» может получить 9,5 млн рублей вознаграждения

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление конкурсного управляющего ООО «Экс-Авто» Марии Булатовой об установлении вознаграждения. Как следует из материалов дела, госпожа Булатова запросила 11,5 млн руб. — проценты по вознаграждению от погашения требований залоговых кредиторов АО «ЮниКредитБанк», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «АвтосанПрикамье», АО «Газпромбанк», предпринимателя Дениса Толстикова и налоговой.

В 2018 году краевой арбитражный суд разрешил конкурсному управляющему «Экс-Авто» зарезервировать для выплаты процентов по вознаграждению 3,5 млн руб. в связи с погашением требований кредиторов ООО «СБК Уран». Заявление о резервировании дополнительной суммы суд удовлетворил частично. Марии Булановой разрешено зарезервировать 9,5 млн руб. Производство по вопросу об окончательном утверждении процентов по вознаграждению управляющего приостановлено до завершения расчетов с кредиторами.

Автохолдинг «Экс Авто» Алексея Ярушина был признан банкротом в 2015 году. Сумма долгов компании превышает 1,5 млрд руб. До кризиса автохолдинг был крупнейшим в Перми дилером, в его портфеле насчитывалось 12 брендов.

Напомним, в начале февраля краевой арбитражный суд удовлетворил заявление об утверждении процентов по вознаграждению конкурсного управляющего ООО «Виват-трейд» Алексея Князева. Господин Князев получит 68,6 млн руб.