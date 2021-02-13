Краевой дорожный институт сменил директора

В ГБУ «Управление дорожного проектирования» (УДП) сменилось руководство. По данным «СПАРК-Интрефакс», с 10 февраля учреждение возглавляет Андрей Ковальчук. На этой должности он сменил Павла Морозова, руководившего УДП с момента его создания в ноябре 2018 года.

Ранее господин Ковальчук являлся соучредителем ООО «Уральский институт дорожного проектирования» (44% в уставном капитале компании), на основе которого было создано УДП.

Напомним, министерство транспорта Прикамья выкупило ООО «Уральский институт дорожного проектирования» за 14,2 млн руб. чтобы создать на его базе госучреждение, которое будет выполнять функции краевого института дорожного проектирования. Региональные власти объясняли необходимость приобретения «Уралдорпроекта» возможностью ускорить процесс разработки проектно-сметной документации, а также более оперативно вносить в проекты изменения и корректировки на этапе строительно-монтажных работ. После покупки компании-проектировщика ее руководителем стал Павел Морозов, который ранее был основным собственником «Уралдорпроекта» (51%).