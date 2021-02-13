Еще одна женщина с COVID-19 скончалась в Удмуртии

81-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом, скончалась в Удмуртии. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной инфекции, в числе заболевших девять детей до 14 лет, 23 человека старше 65 лет, сообщает оперативный штаб. Диагноз подтвердился у 38 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, девяти жителей Воткинска, восьми жителей Игринского района, пяти жителей Юкаменского района, четырех жителей Сарапула, по два случая зарегистрировано в Глазове, Алнашском, Воткинском, Киясовском, Малопургинском районах, по одному — в Можге, Балезинском, Вавожском, Граховском, Красногорском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском районах.

2 528 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 426 средней степени тяжести, 87 в тяжелом состоянии. 98 человек выписали.

13 170 жителей Удмуртии уже вакцинировали, из них 1 337 получили второй компонент.

Всего на 13 февраля в Удмуртии зарегистрировано 26 908 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 23 514 человек выздоровели, 353 скончались.