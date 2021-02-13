Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

Минстрой разработал правила строительства и проектирования приютов для животных. Вводятся требования по созданию мест для оказания ветеринарной помощи, выгула и общения с людьми. Также устанавливается максимальное число животных, которые могут содержаться в приютах.

«Отсутствие норм приводит к тому, что в некоторых приютах содержится слишком большое количество животных, выделяется недостаточная территория для осуществления необходимых мероприятий, неэффективно расходуются средства при проектировании и строительстве»,— считает замглавы Минстроя Дмитрий Волков. Его слова приводит пресс-служба ведомства. По мнению господина Волкова, новый документ обеспечит «гуманное обращение с животными» в приютах.

В правилах есть ограничение по числу животных в приютах. Если их больше 300, то нужно обеспечить зооветеринарный разрыв в 60 метров на земельных участках, где расположены павильоны с вольерами для собак. Также документ вводит классификацию приютов по принадлежности, типу содержания, строительным характеристикам зданий.

По данным Совета федерации, в 2020 году в России работало 412 приютов и 219 пунктов передержки в 69 регионах. Минстрой отмечает, что это четверть от необходимого числа.

В 2018 году в России приняли закон «Об ответственном обращении с животными». Документ предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с животными.

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