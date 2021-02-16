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Infiniti QX50

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 66
Двигатель, тип бензиновый, R4
Рабочий объем, куб. см 1970–1997
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 при 5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 380 при 4400
Привод полный
Трансмиссия вариатор
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,3
Максимальная скорость, км/ч 220
Средний расход топлива, л на 100 км 8,6
Цена в России, руб. от 3 390 000
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