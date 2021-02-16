Infiniti QX50

Двигатель, тип бензиновый, R4 Рабочий объем, куб. см 1970–1997 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 при 5600 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 380 при 4400 Привод полный Трансмиссия вариатор Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,3 Максимальная скорость, км/ч 220 Средний расход топлива, л на 100 км 8,6 Цена в России, руб. от 3 390 000