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Infiniti QX80

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 62
Двигатель, тип бензиновый V8
Рабочий объем, куб. см 5552
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 405 при 5800
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 560 при 4000
Трансмиссия 7АТ
Разгон от 0 до 100 км/ч, c 7,5
Максимальная скорость, км/ч 210
Средний расход топлива, л на 100 км 14,5
Цена в России, руб. от 5 690 000
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