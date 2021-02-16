Infiniti QX80

Двигатель, тип бензиновый V8 Рабочий объем, куб. см 5552 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 405 при 5800 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 560 при 4000 Трансмиссия 7АТ Разгон от 0 до 100 км/ч, c 7,5 Максимальная скорость, км/ч 210 Средний расход топлива, л на 100 км 14,5 Цена в России, руб. от 5 690 000