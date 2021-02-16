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MAZDA CX-30

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 38
Двигатель, тип бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см 1997
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 213 при 4400
Трансмиссия МТ6 АТ6
Привод передний полный
Максимальная скорость, км/ч 196 201
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,8 10,3
Средний расход топлива, л на 100 км 6,7 7,2
Дорожный просвет, мм 180
Цена в России, руб. от 1 650 000
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