MAZDA CX-30

Двигатель, тип бензиновый, R4 Объем двигателя, куб. см 1997 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 213 при 4400 Трансмиссия МТ6 АТ6 Привод передний полный Максимальная скорость, км/ч 196 201 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,8 10,3 Средний расход топлива, л на 100 км 6,7 7,2 Дорожный просвет, мм 180 Цена в России, руб. от 1 650 000