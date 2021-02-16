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1929 Bentley 4 1/2 Litre "Blower"

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 24
Двигатель, тип бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см 4398
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 175 при 3500
Трансмиссия, тип 4МT
Масса, кг 1100
Максимальная скорость, км/ч 220
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