Банк Уралсиб запустил услугу дистанционного проведения ипотечных сделок

Банк Уралсиб запустил дистанционное проведение ипотечных сделок при покупке готовой или строящейся квартиры у застройщиков — партнеров банка, в том числе — по программам льготной ипотеки.
Услуга позволяет провести удаленно все ключевые этапы сделки — оформить ипотечный кредит, заключить договор приобретения квартиры (ДКП, ДДУ), подать электронно документы в Росреестр и после этого получить полный пакет зарегистрированных документов на электронную почту.
Документы подписываются сторонами сделки с использованием УКЭП (Усиленной квалифицированной электронной подписью), которую клиенту выпустит банк или застройщик.
В случае, если покупатель еще не является клиентом Банка Уралсиб, после одобрения кредита и выбора (бронирования) квартиры ему необходимо прийти лично в любой из офисов банка всего один раз для идентификации и открытия текущего счета — в любое удобное время не позднее дня сделки.
Более подробно ознакомиться с условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита — можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.