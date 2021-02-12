Адыгея оказалась в топ-3 российских регионов по темпу падения «индекса любви»

«Индекс любви» в Республике Адыгея за год снизился на 54%, таким образом регион оказался на третьем месте в антирейтинге по темпу падения показателя после Ненецкого автономного округа (снижение на 79%) и Северной Осетии (на 62%). Согласно данным системы мониторинга соцсетей Brand Analytics, в целом по Краснодарскому краю «индекс любви» за год снизился на 10%

При этом Адыгея занимает 68 место среди регионов России по уровню «индекса любви», весь Краснодарский край – на 15 месте, лидер рейтинга – Республика Крым. В целом по стране «индекс любви» остался на уровне показателей прошлого года.

Для определения индекса были проанализированы 894 млн публичных постов и комментариев российских пользователей в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, LiveJournal, на форумах, в блогах и т.д. Из них было отобрано 813,5 тыс. сообщений, содержащих слова «любовь» и «ненависть» от первого лица в настоящем времени, после чего индекс определялся по их количественному соотношению.

Ольга Логинова