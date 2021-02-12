Грусть-печать

Политический кризис, связанный с конкурсом на пост главы Александровского муниципального округа, привел к скандалу со сменой руководства местной газеты «Боевой путь». Из-за смены главного редактора депутаты местной думы не смогли опубликовать в муниципальной газете новое положение о конкурсе. В итоге документ был опубликован в газете «Комсомольская правда», а новый главред «Боевого пути» руководил газетой всего один день — 11 февраля, когда сдавался номер. Источники, близкие к учредителю газеты — администрации Александровского района, не связывают кадровые решения с публикацией положения о конкурсе. В краевом союзе журналистов утверждают, что газета оказалась «жертвой противостояния местных политических группировок».



В Александровском округе сменился редактор муниципальной газеты «Боевой путь». Как сообщают источники, знакомые с ситуацией в муниципалитете, 11 февраля вместо и. о. главного редактора Ирины Атепаевой руководителем газеты был назначен экс-редактор и бывший глава Александровского городского поселения Владимир Петров.

Собеседники “Ъ-Прикамье” связывают смену руководителя газеты с публикацией нового положения о порядке проведения конкурса на пост главы муниципального округа. В итоге номер был отправлен в печать без соответствующего решения думы округа. После выпуска газеты 12 февраля Владимир Петров был уволен с поста редактора, после вмешательства правоохранительных органов. По словам одного из собеседников, против публикации документа якобы выступал учредитель газеты — администрация Александровского муниципального района.

«Меня не пускали в кабинет для верстки, не давали заниматься газетой. При этом никаких документов о назначении нового руководителя не было представлено. Поэтому я вызвала полицию. Пока общалась с полицейскими, газета была отправлена без решения думы»,— рассказала “Ъ-Прикамье” Ирина Атепаева.

Как пояснила “Ъ-Прикамье” депутат думы муниципального округа Ольга Лаврова, новое положение о конкурсе было принято во вторник, 9 февраля. «Ранее для избрания главы требовалось присутствие на заседании двух третей от общего числа депутатов — десять человек. В новой редакции документа достаточно половины от установленной численности — восьми депутатов. Глава будет избран, если за кандидата проголосуют не менее восьми человек, что соответствует нормам федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления“»,— пояснила депутат. Отметим, что голосование по главе ранее неоднократно переносилось, так как на заседаниях присутствовало менее десяти человек.

Ольга Лаврова добавила, что депутаты предполагали возможные препятствия для публикации документа со стороны администрации, поэтому предусмотрели его опубликование не только в муниципальной газете, но и в газете «Комсомольская правда». «Где положение и было опубликовано 12 февраля»,— уточнила депутат.

Связаться с Владимиром Петровым не удалось, так как редакция не располагает его контактными данными. Глава Александровского района Светлана Богатырева от комментариев отказалась.

Собеседник, близкий к администрации района, утверждает, что кадровые решения, касающиеся руководства газеты «Боевой путь», не связаны с публикацией положения. «Должность главного редактора была вакантна, на нее нашли человека. Но оказалось, что он (Владимир Петров.— “Ъ-Прикамье”) не донес какие-то документы и уволился, чтобы не рисковать. Он будет назначен редактором, как только предоставит необходимые документы. Ничего сверхъестественного не произошло»,— поделился собеседник.

Александровский муниципальный округ был образован в 2019 году путем объединения Александровска и поселений Александровского муниципального района. В конце сентября прошлого года в объединенном муниципалитете состоялись выборы в думу муниципального округа. Однако глава округа так и не был избран — конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся.

Во время общения с жителями региона в социальной сети «ВКонтакте» внимание на ситуацию в Александровске обратил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Конечно же, доведем (конкурс.— “Ъ-Прикамье”) до конца. Понимаем, что в округе есть группа депутатов, которые заботятся и думают о развитии территории. Сейчас они имеют все юридические основания выбрать главу местного самоуправления в ближайшее время»,— заявил глава региона.

Собеседник, близкий к администрации губернатора, назвал ситуацию с газетой «Боевой путь» «очередным звеном в целой серии скандальных и не всегда законных событий, происходящих в последнее время в Александровске». «Рассчитываем на то, что уже в самое ближайшее время депутаты смогут выбрать нового главу округа в соответствии с новым положением и территория начнет жить по законам, а не по понятиям»,— поделился источник в беседе с корреспондентом “Ъ-Прикамье”.

Председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов считает, что «Боевой путь» «стал жертвой противостояния двух местных политических группировок». «„Боевой путь“ — это муниципальное издание, официальный печатный орган. Поэтому целью смены руководства редакции было не допустить публикации нового положения о выборах главы. Эта тактическая цель достигнута, но это сиюминутный результат. В этой ситуации меня больше волнует, что будет с редакцией. Союз журналистов будет внимательно следить за развитием событий. Ни газета, ни ее сотрудники ни в коем случае не должны становиться заложниками чьих-либо политических и прочих амбиций»,— заявил Игорь Лобанов.

Константин Кадочников