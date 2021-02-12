«Парма» вновь обыграла «Калев» и вошла в зону плей-офф

«Парма» одержала победу над «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Этот поединок должен был состояться в январе в Таллине, но из-за пандемии был отменен. Команды договорились провести его в Перми.

Подопечные Казиса Максвитиса проигрывали после первой половины с разницей в 15 очков, однако во второй части матча смогли вырвать победу 82-75.

Самым результативным игроком стал защитник «Калева» Маркус Кин, набравший 25 очков. В составе «Пармы» Адас Юшкявичус отметился 24 очками и 3 передачами.

«Парма» после этого выигрыша переместилась на 8-м место в турнирной таблице Единой лиги, которое дает право выступать в play-off турнира.