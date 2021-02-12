12 февраля, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Фото: Bvlgari

В бутик Bvlgari поехали часовые новинки 2021 года

В Москву на два дня в рамках специальной выставки прибыли новинки и редкие модели часов Bvlgari. В центре внимания — женские модели: ювелирные Serpenti Spiga, Diva Pavone с циферблатом, инкрустированным перьями павлина, и новая версия Lvcea с перламутровым циферблатом в технике маркетри. Среди новых мужских моделей выделяется хронограф Octo Finissimo с сатинированной и полированной отделкой, оснащенный функцией отображения времени второго часового пояса и водонепроницаемостью до 100 метров. Представлены также и редкие экземпляры — от рекордно тонких Octo Finissimo с турбийоном до ювелирных Serpenti, Lvcea и Octo Roma до почитаемых знатоками коллекционных моделей Gerald Genta и Daniel Roth.

Выставка в бутике Bvlgari открыта до 14 февраля включительно

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Best of the Best#51

от 24.12.2020

Стиль Интерьеры#47

от 22.12.2020

Стиль Россия#46

от 21.12.2020

Стиль Рождество#45

от 17.12.2020

Стиль Женщины#42

от 15.12.2020

Профиль пользователя