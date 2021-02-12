В бутик Bvlgari поехали часовые новинки 2021 года

В Москву на два дня в рамках специальной выставки прибыли новинки и редкие модели часов Bvlgari. В центре внимания — женские модели: ювелирные Serpenti Spiga, Diva Pavone с циферблатом, инкрустированным перьями павлина, и новая версия Lvcea с перламутровым циферблатом в технике маркетри. Среди новых мужских моделей выделяется хронограф Octo Finissimo с сатинированной и полированной отделкой, оснащенный функцией отображения времени второго часового пояса и водонепроницаемостью до 100 метров. Представлены также и редкие экземпляры — от рекордно тонких Octo Finissimo с турбийоном до ювелирных Serpenti, Lvcea и Octo Roma до почитаемых знатоками коллекционных моделей Gerald Genta и Daniel Roth.

Выставка в бутике Bvlgari открыта до 14 февраля включительно