Экс-директора димитровградского «Гортепла» заставят вернуть 7 млн рублей

Прокурор Димитровграда Ульяновской области направил в суд исковое заявление с требованием обязать бывшего директора МУП «Гортепло» Алексея Трофимова вернуть муниципальному предприятию 7 млн руб., которые тот, будучи руководителем МУП, получил в виде фактически беспроцентного займа.

Как сообщает прокуратура Ульяновской области, факт незаконного предоставления «Гортепла» собственному директору льготного займа был выявлен при прокурорской проверке.

Проверка показала, что весной 2019 года, когда директор «Гортепла» Алексей Трофимов находился в отпуске, его заместитель Павел Слюняев оформил и подписал договор займа, согласно которому «Гортепло» передает директору Алексею Трофимову 7 млн руб. сроком на 20 лет с условием, что проценты по этому кредиту он должен будет выплатить только через 20 лет, после полного погашения основной суммы. В областной прокуратуре считают, что фактически директор договорился о выдаче самому себе фактически беспроцентного кредита, «потому что через 20 лет это будут уже совсем не те проценты».

«При этом выяснилось, что никакого разрешения ни от собственника в лийце администрации Димитровграда, ни от городского комитета ЖКХ, который является учредителем «Гортепла», не было, хотя все крупные сделки положено согласовывать с ними. Представитель администрации «Гортепла» заявлял, что разрешение было и представил приказ, подписанный главой комитета ЖКХ Андреем Большаковым, однако Большаков заявил, что такого приказа не подписывал, а под этим номером числится вообще другой документ», пояснил “Ъ-Волга” старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, обратив внимание, что вообще недопустимо было «Гортеплу» заключать какие-либо сделки о выдаче займа в то время как у «Гортепла» была задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные услуги на сумму более 500 млн руб.

Характерно, что после получения кредита, в декабре 2019 года, господин Трофимов уволился из «Гортепла» и уже 18 декабря был назначен на должность главного управляющего директора ООО «Ульяновскоблводоканал» (структура холдинга РКС).

По словам господина Зимы, помимо требования возврата 7 млн руб. прокуратура Димитровграда подготовила материалы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. «Причем, состав уголовного преступления усматривается не только в превышении должностных полномочий, но и в факте фальсификации документа», – отмечает старший помощник прокурора.

Сергей Титов, Ульяновск