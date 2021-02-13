«Вольфсбург»—«Боруссия» (Мёнхенгладбах): прогноз и ставки на матч Бундеслиги 14 февраля

14 февраля «Вольфсбург» на своем поле примет мёнхенгладбахскую «Боруссию» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики Фонбет рассказали о шансах команд в данном матче.

В какой форме «Вольфсбург»

С 38 очками «Вольфсбург» занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Оливера Гласнера в отличной форме. «Вольфсбург» не проигрывал в шести последних турах чемпионата. На этом отрезке команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. «Вольфсбург» отнимал очки в том числе у команд из топ-5: «Лейпцига» (2:2) и «Байера» (1:0).

В какой форме «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

«Боруссия» с 32 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Мёнхенгладбахцы нестабильны в последних турах. В пяти последних встречах Бундеслиги «Боруссия» победила лишь дважды: обыграла «Вердер» с 11-й строчки (1:0) и дортмундскую «Боруссию» (4:2), которая не может сбалансировать игру после смены главного тренера. В оставшихся трех встречах мёнхенгладбахцы сыграли вничью со «Штутгартом» (2:2), «Унионом» (1:1) и уступили «Кёльну» (1:2).

«Вольфсбург» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах): статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах команд «Вольфсбург» не проигрывал четыре раза: дважды победил и дважды сыграл вничью.

На своем поле «Вольфсбург» играет с мёнхенгладбахской «Боруссией» особенно уверенно: ни одного поражения в 15 последних встречах. На этом отрезке «волки» одержали 12 побед и 3 раза сыграли вничью.

Прогноз экспертов на матч «Вольфсбург» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 14 февраля

Победа «Вольфсбурга» с разницей в 1 или 2 гола за 2.90

«Вольфсбург» набрал хороший ход и выглядит фаворитом предстоящего матча. «Волки» победили в четырех последних турах, «Боруссия» же выступает не так уверенно – только две победы на том же отрезке. На стороне «Вольфсбурга» и фактор домашнего поля. «Волки» не проигрывали «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в 15 последних матчах на своем стадионе, в 12 из них хозяева победили.

В этом сезоне Бундеслиги «Вольфсбург» еще не проигрывал на своем поле, победив в шести из девяти матчей. «Боруссия» же не так уверенно действует на выезде. В девяти гостевых встречах мёнхенгладбахцы одержали всего три победы, все – над аутсайдерами чемпионата.

«Вольфсбург» не пропустит много от «Боруссии», которая после двух побед подряд дважды потеряла очки и ни разу за два последних матча не смогла забить больше одного гола. «Волки» пропустили в этом сезоне Бундеслиги всего 19 мячей. Надежнее играет в обороне только одна команда чемпионата – «Лейпциг». Во всех четырех последних турах «Вольфсбург» выиграл всухую. Но и разгромить мёнхенгладбахцев у «волков» не получится. «Боруссия» пропускала меньше трех мячей в восьми последних матчах чемпионата.

В восьми предыдущих очных встречах с мёнхенгладбахцами на своем поле «Вольфсбург» пять раз

выигрывал с небольшой разницей в счете – в один или два гола. Предположим, что и на этот раз победа «волков» не будет крупной.

Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.