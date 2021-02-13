«Интер»—«Лацио»: прогноз и ставки на матч Серии А 14 февраля

14 февраля «Интер» примет «Лацио» в рамках 22-го тура Серии А. Матч на «Сан-Сиро» начнется в 22:45. Эксперты Фонбет рассказывают о ставках на данный матч.

В какой форме «Интер»

«Нерадзурри» занимают 2-е место, уступая 2 очка лидеру «Милану». За месяц команда Конте обошлась без поражений в чемпионате – победила «Ювентус» (2:0), сыграла вничью с «Удинезе» (0:0), одолела «Беневенто» (4:0) и «Фиорентину» (2:0).

Миланцы победили в 7 последних домашних матчах в Серии А, а в 4 прошлых играх чемпионата не пропускали.

«Интер» – самая забивная команда лиги (51 гол), при этом миланцы реже всех идут в обводку (по 7,2 раза за игру), а противники реже всех на них фолят (по 11,3 за игру).

В какой форме «Лацио»

Команда из Вечного города не проигрывала в Серии А в 2021 году и довела беспроигрышную серию до 7, а победную – до 6 матчей. Подопечные Симоне Индзаги поделили очки с «Дженоа» (1:1), победили «Фиорентину» (2:1), «Парму» (2:0), «Рому» (3:0), «Сассуоло» (2:1), «Аталанту» (3:1) и «Кальяри» (1:0). «Лацио» набрал 40 очков и занимает 5-ю позицию, уступая соперникам из «Ромы» место в четверке по забитым мячам.

«Бьянкочелести» в среднем проводят по 17,2 отбора за игру и получили 63 желтые карточки – по этим показателям «Лацио» занимает 2-е строчки в Серии А.

«Интер» – «Лацио»: статистика личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. В 10 последних очных встречах в Серии А 5 побед у «Интера», 3 – у «Лацио» и 2 ничьи.

Ставка «Обе забьют» не сыграла в 6 из 10 последних игр «нерадзурри» и «бьянкочелести» в чемпионате. «Низовыми» оказались 3 из 4 прошлых матчей команд в Серии А.

Прогноз экспертов на матч «Интер» – «Лацио» 14 февраля

«Лацио» не проиграет за 2.05

Подопечные Конте истощены после двухматчевого противостояния с «Ювентусом» в Кубке Италии. «Лацио» набрал отличную форму и накопил значительно больше сил, чем «нерадзурри», вылетев из Кубка на 2 недели раньше. На «Сан-Сиро» сойдутся лидеры по результативности: Лукаку и Иммобиле соперничают в гонке бомбардиров, а Милинкович-Савич и Брозович – в рейтинге ассистентов.

Оба соперника привыкли действовать жестко (у «Интера» в среднем чуть меньше 2 предупреждений за матч, у «Лацио» – 3), поэтому судье придется сдерживать эмоции игроков. В таких условиях решающим аспектом становится реализация моментов, в которой «Лацио» превосходит «Интер» и способен не проиграть в воскресенье.

Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.