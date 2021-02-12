Потребительский кооператив «Юнион Финанс» оштрафован ФАС за нарушение закона о рекламе

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал кредитно-потребительский кооператив «Юнион Финанс» за нарушение федерального закона «О рекламе» (ФЗ РФ № 38-ФЗ), сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

УФАС выяснило, что «Юнион Финанс» распространял рекламу, в которой выставлял себя в качестве потребительского общества. По факту организация осуществляет деятельность кредитно-потребительского кооператива, поэтому реклама была незаконной.

С решением УФАС кооператив не согласился и попытался обжаловать его, однако Арбитражный суд Краснодарского края не нашёл оснований для удовлетворения заявленных требований.

По данным «СПАРК-Интерфакс», КПО «Юнион Финанс» зарегистрировано в 2019 году в Санкт-Петербурге. Председателем правления значится Алексей Бескоровайный, владельцами указаны граждане РФ. В 2019 году чистая прибыль кооператива составляла 19,1 млн руб., чистые активы – 3,5 млрд руб.

Как писал “Ъ-Юг”, в октябре 2020 года «Юнион Финанс» оспорил решение Арбитражного суда Краснодарского края, по которому деятельность организации определили как характерную для кредитно-потребительского кооператива. Иск в суд подала прокуратура Западного округа Краснодара, выяснившая, что кроме кроме взносов пайщиков, организация привлекала деньги юрлиц по договорам займа. «Юнион Финанс» с этим не согласился и настаивал, что ведет деятельность как потребительское общество и вознаграждение пайщикам платит не за счет денег других участников, а с доходов, полученных от развития проектов в реальном секторе экономики.

Виктория Колганова