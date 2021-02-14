Микронезию не разглядели через Zoom

Форум тихоокеанских островов в этом году отмечает свое 50-летие. Но такого внимания к нему, как на этой неделе, не было, пожалуй, ни разу. Организацию решили покинуть сразу пять островных государств, представляющих Микронезию. Виной тому послужила конференция в Zoom, которая закончилась скандалом.

Участники Форума тихоокеанских островов (ФТО) — межправительственной организации, куда до этой недели входили 18 стран, включая Австралию и Новую Зеландию,— очень чтят традиции. Одна из них — каждый год собираться на территории одного из государств-участников организации, обсуждать насущные для региона проблемы и обдумывать пути их решения. Вторая традиция — каждые шесть лет выбирать на этих собраниях нового генерального секретаря ФТО. Наконец, третья традиция — четко соблюдать последовательность представителей подрегионов (Полинезии, Меланезии и Микронезии) на этой должности. Однако на этот раз из-за пандемии у участников ФТО все пошло не по плану.

Телевизор им природу заменил

В этом году участники решили встретиться не на чьих-то теплых пляжах, а в онлайн-конференции в Zoom. Особенность ФТО в том, что все решения принято принимать не с помощью голосования, а путем консенсуса и нахождения компромиссов. Представители государств обычно встречаются, высказывают свою точку зрения, зачастую спорят, но к концу дня почти всегда приходят к какому-то соглашению.

На этот раз никаких совместных прогулок не предвиделось. А без прогулок, как выяснилось, участники форума договориться не могут.

Так совпало, что именно в этом году пришел черед выбирать нового генсека ФТО. Им, согласно давнему джентльменскому соглашению о ротации, должен был стать кандидат от Микронезии — посол Маршалловых островов в США, Джеральд Закиос. Обычно эта процедура носит формальный характер — все участники ФТО одобряют кандидата от следующего по очереди подрегиона. Но на этой неделе вместо одобрения кандидатуры господина Закиоса, представители двух других подрегионов выставили для голосования своих кандидатов, причем сразу по два каждый. В итоге в непредвиденной гонке за кресло генсека оказалось сразу пять кандидатов.

Посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос и канадский политик Кэтрин Маккенна Фото: Indrid Cold

Участники форума потратили на голосование целый день. Отбор кандидатов проходил в несколько этапов. Ближе к ночи с перевесом всего лишь в один голос (9 против 8) победителем был объявлен бывший премьер-министр Островов Кука Генри Пуна — кандидат от Полинезии.

Интересным оказалось и распределение голосов. По регламенту ФТО Австралия и Новая Зеландия, как два единственных крупных государства в организации, не выдвигают кандидатов от своей страны на пост генсека, но принимают участие в голосовании наравне со всеми.

Как рассказал на следующий день президент Палау (островного государства, представляющего подрегион Микронезия) Сурангел Виппс, Австралия и Новая Зеландия — продавили голосование, а «если бы они не голосовали, победил бы кандидат от Микронезии».

Голоса между двумя финалистами — господином Пуном и господином Закиосом — распределились четко по географическому принципу. Северные государства, в том числе представители Микронезии, проголосовали за Закиоса, а южные, включая Австралию и Новую Зеландию,— за кандидата от Полинезии.

Премьер-министр Островов Кука Генри Пуна Фото: Jim Watson, Pool, AP

Стерпеть такое наплевательское отношение к традициям представители Микронезии не смогли. Уже на следующий день о своем выходе из организации объявило Палау, а позднее и остальные микронезийцы — Маршалловы острова, Кирибати, Науру и Федеративные Штаты Микронезии. «Процедура назначения генерального секретаря ясно показала Республике Палау, что форум уже не руководствуется идеями единства, регионализма и "тихоокеанского пути"»,— заявило руководство Палау. А в заявлении руководства Науру отмечалось, что «если вот так обращаются с регионом Микронезии, тогда ему лучше выйти из этого форума».

Острова невезения

Форум тихоокеанских островов — организация специфичная. Несмотря на все традиции, в которых прославляются поиск компромиссов и совместная борьба с мировыми вызовами, на самом деле бороться с проблемами региона прежде всего приходится двум членам организации — Австралии и Новой Зеландии. Двум самым развитым экономикам региона. Эти же две страны обеспечивают военную оборону, безопасность и стабильность в регионе. У них даже есть право вводить войска на территорию других государств-членов организации (последние благодушно предоставили Австралии и Новой Зеландии такую возможность в 2000 году, подписав Бикетавскую декларацию). Кроме того, эти два государства фактически являются донорами для всех остальных островных государств ФТО и их крупнейшими торговыми партнерами. А потому главным вопросом, которым остается заниматься представителям малых стран, является борьба с изменением климата.

Большинство государств региона лишено более или менее значимых полезных ископаемых и лишь рыболовецкий промысел и туризм позволяют сводить концы с концами.

Государственные атрибуты — флаг, паспорт, членство в ООН, доменное имя — самое ценное, что есть у этих государств. И было бы преступлением не относиться к ним как к товару.

Так, например, еще в 2011 году Австралия утверждала, что карликовое государство Науру было готово признать независимость Южной Осетии и Абхазии в обмен на $50 млн финансовой помощи от России. Палау долгие годы помогала Японии в ее стремлении снять ограничения на китобойный промысел. Палау, а также Маршалловы острова и Кирибати исправно получали финансовую помощь за признание Тайваня самостоятельным государством. Впрочем, с приходом на пост президента Кирибати Танети Маамау в 2016 году позиция этой республики по вопросу независимости Тайваня поменялась на прямо противоположную — и теперь она получает средства от Пекина.

Возможно, Маршалловы острова и не хотели, чтобы их интересы в регионе теперь представлял Генри Пуна. Но в 2014 году их ничто не смущало, когда они собирались поставить своим представителем в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры бывшего ливанского генерала, связанного с «Хезболлой», Джамиля аль-Сайеда. Правда, когда об этом узнали СМИ, руководители островов отказались от затеи.

Судьба же форума теперь может сложиться по двум сценариям: либо микронезийцы вернутся в организацию (к чему официально призывают и руководство ФТО, и Австралия), либо свои проблемы им придется решать самостоятельно. Потому что ФТО точно не распадется из-за ухода пусть и гордых, но все же далеко не самых главных членов организации.

Кирилл Сарханянц